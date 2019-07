Apple ne s’attend pas à vendre beaucoup plus d’iPhone cette année que la précédente

© Apple

Apple a vendu entre 70 et 80 millions d'iPhone au second semestre 2018

Une année charnière pour Apple

Source : Bloomberg

Bloomberg rapporte aujourd'hui que les fournisseurs d's'apprêtent à produire des composants pour environ 75 millions d'sur le second semestre de 2019.Un chiffre relativement stable par rapport à la même période l'année dernière, qui laisse entendre qu'Apple ne s'attend par à établir de nouveaux records de ventes avec la future génération de smartphones.Cela fait longtemps qu'Apple ne communique plus officiellement sur le nombre d'unités vendues. Ce qui n'empêche pas les analystes d'y aller au doigt mouillé. Concernant le second semestre 2018, Apple aurait ainsi vendu. Autrement dit : peu ou prou ce que la firme s'apprête à produire pour le restant de cette année 2019.Les ressources de la chaîne de production d'Apple couvrent non seulement les modèles actuels encore vendus par la marque, mais aussi les. Aussi selon Bloomberg, certains fournisseurs gardent du jeu en cas de demande plus importante que prévue. Des sources proches du dossier ont confirmé à Bloomberg quesans trop forcer.L'assembleur principal d'Apple, Foxconn, a aussi intensifié son recrutement, et offrirait aux nouvelles recrues un salaire 10% supérieur à l'année dernière pour se tenir préparé à une éventuelle explosion de la demande.Cette année a été riche en enseignements pour Apple. En dents de scie, les résultats de la firme en matière de ventes d'iPhone poussent l'entreprise à mesurer ses attentes sur la nouvelle génération de smartphones qui s'annonce. De plus, les utilisateurs ont tendance à renouveler moins régulièrement leur équipement et, d'après les dernières rumeurs concernant les iPhone de 2019, ce n'est probablement pas ce nouveau modèle qui les motivera à passer à la caisse.Même design, mêmes écrans : les iPhone « XI » se doteront en revanche d'un troisième capteur photo à l'arrière, dévolu aux photographies en grand-angle. Un ajout suffisant pour justifier un plébiscite et des bousculades lors de la sortie de ces nouveaux appareils ? Nous le saurons en septembre prochain.2020, du reste, s'annonce d'ores et déjà comme une année importante pour Apple. Les iPhone qu'Apple lancera dans plus d'un an sont déjà au cœur de nombreuses rumeurs ; parmi lesquelles la présence d'un écran OLED 120 Hz fait particulièrement rêver.