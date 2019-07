Apple : 3 nouveaux iPhone, avec processeurs A13 et ports Lightning, mais toujours pas d'USB-C ?

© Marques Brownlee (MKHD)

Trois nouveaux iPhone pour cette année

Le port Lightning toujours au rendez-vous pour les prochains iPhone

Source : Neowin

Desqui livrent de nouvelles informations à travers le très renseigné. On y apprend notamment qu'une puce A13 est attendue, tout comme un. Ce n'est donc pas cette année qu'Apple adoptera l'USB Type-C !Ce n'est pas un secret :devrait présentercette année. Des modèles qui succéderont aux iPhone XR iPhone XS et iPhone XS Max commercialisés en septembre/octobre dernier.nous livre de nouvelles informations à leur propos.Dans le cas du successeur de l' iPhone XI R , les rumeurs évoquent une dalle LCD « Liquid Retina » contre des dalles OLED pour les deux autres téléphones. Mais la plus grosse nouveauté réside dans leutilisé par les smartphones :Chez la concurrence, ce sont des processeurs Snapdragon de Qualcomm qui sont généralement utilisés. Huawei opte quant à elle pour sa propre technologie avec les puces Kirin.Des nouveautés sont également à attendre du côté des modules photo pour les successeurs des iPhone XS/XS Max qui auront droit à. L'ajout d'unpermettra un rendu optimal des clichés de paysages grâce au «».Cerise sur le gâteau : le module photo frontal serait capable de capturerC'est une rumeur qui traîne depuis un moment : l'abandon du célèbre port Lightning d'Apple pour l'iPhone. D'après, cette génération en sera toujours pourvue,Pour rappel, le gouvernement européen a notamment fait pression sur Apple pour accélérer l'adoption de ce port dans le but d'uniformiser l'industrie. Les iPad Pro et derniers MacBook sont déjà passé à l'USB-C, contrairement aux iPhone, gamme phare de la firme de Cupertino.Si Apple venait à mettre fin au port Lightning pour l'iPhone au profit de l'USB-C, le changement serait grand pour la firme, connue pour sa politique de circuit fermé.