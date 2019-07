Comme sur ses iPad Pro, Apple envisage un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’iPhone en 2020

© Ice Universe

ProMotion sur l'iPhone en 2020 ?

D'après leIce Universe,songerait à décliner la technologie «» de ses iPad Pro sur ses smartphones.Derrière ce nom pompeux, dont Apple a le secret, se cache une technologie de rafraîchissement à taux variable. Autrement dit, selon les besoins de l'appareil, l'écran serait capable de se rafraîchir 60 fois par seconde et jusqu'à 120 fois par seconde pour améliorer la fluidité.Un principe qui a fait ses preuves sur ordinateur, sur l'iPad Pro depuis 2017 et, dans une moindre mesure, sur smartphone depuis peu. Dernièrement, le OnePlus 7 Pro nous avait impressionnés pour sa fluidité — et son écran est plafonné à 90 Hz !Pour l'heure, seuls leet, prochainement, le Asus ROG Phone 2 sont dotés d'un écran 120 Hz. Mais contrairement à ce qu'Apple a sans doute en tête, ceux-ci embarquent un écran LCD. Autant dire que la firme de Cupertino ne regardera pas à la dépense pour concevoir un tel écran.