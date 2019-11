Les plans du OnePlus 8 Pro ont fuité... et ressemblent fort aux rendus déjà connus

Un écran poinçonné

Triple ou quadruple capteur photo ?

Source : GSMArena

Les OnePlus 7T et 7T Pro à peine lancés sur le marché, on a déjà hâte de savoir à quoi va ressembler le prochain flagship de la marque chinoise.exauce nos vœux en publiant un schéma du OnePlus 8 Pro (voir ci-dessus), obtenu auprès d'une source anonyme.Cette fuite est l'occasion de découvrir quelques éléments de design intéressants. Sur la face avant, on remarque un écran poinçonné en haut à gauche. Le constructeur abandonnerait donc l'encoche en forme de goutte d'eau et le système de caméra pop-up, deux solutions auxquelles il a eu recours sur ses récents modèles.Sur le schéma de gauche, on aperçoit un petit poinçon logeant un capteur, là où sur le visuel de droite, il apparaît plus grand et semble abriter deux modules. Deux possibilités donc : soit OnePlus hésite encore entre un unique ou un double capteur photo frontal pour son 8 Pro à venir (le smartphone sort dans six mois), soit le schéma de gauche représente le OnePlus 8 standard et celui de droite la version Pro.Les visuels nous montrent également des bordures encore plus fines que sur la génération actuelle de OnePlus. On a presque (mais pas tout à fait) du bord à bord et le menton est fin. Concernant l'emplacement des boutons de démarrage et de volume, pas de surprise ici.On passe à l'arrière du smartphone désormais, où se présente un triple capteur photo avec LED Flash. L'un des cercles pourrait même représenter un quatrième module photo, probablement un capteur de profondeur 3D ToF. Pas de lecteur d'empreintes, celui-ci sera donc logiquement situé sous l'écran. Un autofocus laser (Laser AF) pourrait aussi être intégré à l'appareil.Au final, tous ces éléments viennent confirmer des rendus partagés par OnLeaks et 91Mobiles il y a quelques semaines. Nous avons donc deux sources concordantes concernant le design du OnePlus 8 Pro.Il ne nous manque plus qu'une fuite de la fiche technique. Selon les rumeurs, le futur smartphone de OnePlus pourrait embarquer un écran avec taux de rafraîchissement 120 Hz et, pour la première fois sur un mobile de la marque, une fonctionnalité de recharge sans fil.