OnLeaks publie le design complet du OnePlus 8 Pro… 7 mois avant sa sortie

OnePlus embrasse l'écran poinçonné

Une caméra 3D ToF rejoint les trois APN

Une caméra 3D ToF rejoint les trois modules photo. © OnLeaks / 91 Mobiles

Source : 91 Mobiles

De réputation fiable, OnLeaks s'est basé sur des plans techniques et des schémas industriels pour accoucher d'une vidéo permettant d'observer à 360° le smartphone qui n'est pas attendu avant mai prochain.Si les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro se montraient originaux par leur appareil photo avant « pop-up », dégageant ainsi la totalité de la face avant du smartphone, OnePlus pourrait ne pas renouveler l'expérience l'année prochaine.À en croire les rendus publiés depuis quelques jours, le OnePlus 8 Pro embrasserait l'écran percé ; notamment utilisé par Samsung sur ses Galaxy S10 et Galaxy Note 10 Cet écran devrait s'afficher dans une diagonale de 6,65 pouces — soit légèrement moins que le OnePlus 7 Pro et ses 6,67 pouces au compteur. Celui-ci profitera bien entendu d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, qui a été confirmée par OnePlus comme gravée dans le marbre pour chacun de ses smartphones à paraître.L'écran mis à part, le châssis du OnePlus 8 Pro ne devrait pas différer de son aîné. On remarque simplement qu'un quatrième module photo a été intégré à la face arrière du smartphone.D'après 91Mobiles, il s'agirait-là d'une caméra 3D ToF, qui intègre désormais un grand nombre de smartphones haut de gamme comme le Huawei P30 Pro , et qui offre quantité d'applications en photographie et en réalité augmentée notamment.Le site indien estime aussi que les OnePlus 8 et 8 Pro pourraient bénéficier du support de la 5G.