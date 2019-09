OnePlus 7T, la meilleure des mises à jour de la marque... en quelques mots

Une fiche technique premium

Toujours pas de recharge sans fil

Source : GSMArena

Si OnePlus a annoncé le lancement de sa OnePlus TV et de son système de paiement OnePlus Pay, la véritable attraction de sa dernière conférence était bien son dernier smartphone : le OnePlus 7T Premier point fort de l'appareil, son écran AMOLED de 6,55 pouces définition Full HD+ 1080p, compatible HDR 10+, ratio 20:9 et taux de rafraîchissement 90 Hz. Cette dernière fonctionnalité, déjà présente sur le OnePlus 7 Pro , permet une navigation bien plus fluide que sur les autres dalles, sans parler de son intérêt pour le gaming. Avec une luminosité jusqu'à 1 000 nits, le smartphone devrait être utilisable même en plein soleil.Le OnePlus 7T connaît aussi unde performances avec l'intégration du récent SoC Snapdragon 855+ de Qualcomm, au GPU boosté par rapport au Snapdragon 855. La puce est couplée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage UFS 3.0.Comme avec les précédents modèles, c'est sans doute l'aspect photo du nouveau OnePlus qui risque de ne pas être à la hauteur des cadors que sont Samsung et Huawei. Le OnePlus 7T embarque un triple capteur photo avec module principal Sony IMX586 de 48 MP et ouverture f/1.6. Il est associé à un téléobjectif 12 MP avec zoom optique 2x et à un module ultra grand angle (117°). Le mode nuit fait son retour, alors que le960 fps en 720p fait son apparition. La caméra frontale de 16 MP pour les selfies est la même que sur le OnePlus 7 Pro.L'autonomie, elle, est confiée à une batterie de 3 800 mAh. Elle est compatible Warp Charge 30T. OnePlus annonce une vitesse 23% supérieure à la Warp Charge 30. De quoi passer de 0% à 70% en seulement 30 minutes.Sans surprise, pas de recharge sans fil : OnePlus a expliqué ce choix à plusieurs reprises, estimant la technologie coûteuse et moins efficace que la recharge filaire. Enfin, le OnePlus 7T sera la premier smartphone à sortir directement sous Android 10 Pour le moment aucun prix ni date de sortie n'ont été communiqués pour l'Europe, qui aura droit à une conférence de lancement dédiée le 10 octobre prochain. Le OnePlus 7T 128 Go sera vendu 38 000 roupies en Inde, soit 490 euros. La variante 256 Go y sera disponible pour 40 000 roupies, soit 518 euros. En ajoutant les taxes, on devrait sans doute atteindre, voire dépasser, les 600 euros en France.