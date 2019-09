Le OnePlus 7T disposera d'Android 10 dès sa sortie

Android 10 pour animer le OnePlus 7T

Source : TechRadar

Alors que certains OnePlus 7 et 7 Pro accueillent déjà la dernière version d'OxygenOS, sous Android 10, le géant chinois confirme que son futur smartphone sera doté, dès sa mise sous tension, de la dernière version en date de l'OSAinsi, tous les acheteurs du nouveau OnePlus 7T (et du OnePlus 7T Pro) pourront profiter des diverses nouveautés apportées par Android 10. Evidemment, OnePlus annonce fièrement que son futur smartphone sera le premier à disposer, de série, d'Android 10.Rappelons qu'à l'heure actuelle, OnePlus n'a toujours pas officialisé sa nouvelle gamme 7T. On sait toutefois qu'une première présentation aura lieu en Inde le 26 septembre, suivie d'une présentation plus complète le 10 octobre à Londres.Visiblement très impatient, le P.-D.G. du groupe, Pete Lau, a déjà diffusé sur ses forums des photos de ce futur smartphone à venir , qui bénéficiera d'ailleurs d'un packaging rouge (et non blanc), comme au bon vieux temps.