Le OnePlus 7T se dévoile dans des images officielles

© OnePlus

Le OnePlus 7T exhibé en avance

© OnePlus

Source : 9to5Google

En effet, le P.-D.G. du groupe OnePlus, Pete Lau, a décidé de partager lui-même, sur les forums du groupe, des photos (officielles donc) du futur OnePlus 7T. On y (re)découvre un smartphone doté d'une jolie finition «», mais surtout un triple capteur photo circulaire.En effet, en plus de disposer d'un écran 90 Hz, ce qui a déjà été confirmé par ce même Pete Lau, le OnePlus 7T disposera donc de trois capteurs, à l'arrière, positionnés horizontalement avec un flash LED en-dessous, le tout incrusté dans un module circulaire.Rappelons que si OnePlus officialisera l'intégralité de sa gamme 7T le 10 octobre prochain depuis Londres, un événement aura lieu un peu en amont, le 26 septembre en Inde, et permettra d'officialiser ce OnePlus 7T.