Finalement, la sortie du OnePlus 7T serait pour le 10 octobre

OnePlus 7T : une remise à niveau sans turbulence

De nouvelles informations croisées de OnLeaks et Compareraja laissent entendre que OnePlus lèvera le voile sur ses nouveaux modèles le 10 octobre, pour une disponibilité des smartphones le 15 octobre.Nous vous en parlions déjà dans un précédent article : les specs de ces OnePlus 7T et 7T Pro ne devraient pas évoluer en profondeur. Fidèle à sa nomenclature, OnePlus proposera ici des versions réactualisées de ses OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro sortis en mai dernier.Parmi les rares nouveautés à prévoir, on notera la présence — dans les deux modèles — d'un Snapdragon 855+ , doté de fréquences d'horloge CPU et GPU revues à la hausse pour des performances accrues.Des deux modèles, c'est finalement le OnePlus 7T qui sera le plus gâté. D'après les informations de Compareraja, celui-ci profitera du même écran que le OnePlus 7 Pro. Autrement dit : d'une fréquence d'affichage de 90 Hz pour une fluidité accrue.