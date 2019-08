Les OnePlus 7T et 7T Pro arriveraient le 26 septembre (et on en connait quelques specs)

© OnLeaks x PriceBaba

#OnePlus7T and 7T Pro launching on 26 Sep in Delhi

OP7T Info:

-8+128GB & 8+256GB, Frosted Silver & Haze Blue

-6.55" 2K Super AMOLED 90hz Display with Smaller Notch

-SD855+

-3800mAH Battery

-48MP+16MP+12MP Camera, 16MP Front, 960FPS 10 Sec. SlowMo, Wide Angle Video and Nightscape pic.twitter.com/0LWK8uLcG9 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 29, 2019

Un écran 90 Hz sur le OnePlus 7T ?

Des performances revues à la hausse et des APN à l'horizontal

© OnLeaks x PriceBaba

Source : Ishan Agarwal

Et selon Ishan Agarwal qui évoque ici la date du 26 septembre pour le lancement deset, le meilleur atout du 7 Pro pourrait arriver sur le modèle le plus abordable des deux.D'après le jeune, le, exactement comme le OnePlus 7 Pro ! Un atout indéniable pour ce smartphone qui, selon toute vraisemblance, devrait être lancé autour de 550€.Outre la fréquence d'affichage, leemprunterait aussi au 7 Pro sa définition 1440p. Bien que l'écran continuerait d'afficher une encoche en « goutte d'eau », elle serait plus réduite que sur le OnePlus 7, affirme Ishan Agarwal.Si l'on ne sait encore rien de ce que nous réserveavec le 7T Pro, le 7T devrait sans nul doutesorti il y a quelques semaines à peine. Ce nouveau SoC signé Qualcomm dispose de fréquences jusqu'à 15% plus rapides, pour des performances encore plus élevées.Ledisposerait toujours de 8 Go de mémoire vive, et serait décliné en 128 et 256 Go de stockage (UFS 3.0).Si le design global de l'appareil ne semble pas changer,à l'arrière. Le smartphone conserve son triple capteur, dont un standard de 48 mégapixels, mais ceux-ci seraient désormais disposés en ligne horizontale, à l'intérieur d'un cercle. Une voie que semble également emprunter Huawei avec son futur Mate 30