OnePlus renonce à fermer les apps en arrière-plan

Framesira / Shutterstock.com

Une fonction d'économie de batterie

Sources : Android Police.

OnePlus a créé un événement collaboratif dédié à l'amélioration de sa relation avec les développeurs à Goa, en Inde. Le constructeur proposait à ces derniers de s'inscrire afin de se joindre au forum pour discuter de potentielles améliorations.La marque a laissé la parole aux développeurs pour entendre leurs critiques sur les produits OnePlus. Le rapport de l'événement mentionne donc un problème récurrent des smartphones : leur fâcheuse tendance à fermer les applications en arrière-plans. A l'issue du forum, la marque a annoncé faire le nécessaire pour corriger cette fonction désagréable.Comme la plupart des constructeurs de smartphones, OnePlus cherche à tout prix à optimiser l'autonomie de ses produits - notamment en fermant les applications en arrière-plan, de manière parfois assez agressive. Un bon moyen de faire tenir la batterie plus longtemps, mais cela empêche la plupart des applications de fonctionner correctement lorsque le smartphone n'est pas actif.Cette fonction automatique avait déjà été critiquée chez les smartphones Xiaomi ou Huawei. Bien qu'ils aient la possibilité de changer temporairement cette fonctionnalité dans les réglages d'optimisation de la batterie, les utilisateurs de OnePlus se disaient frustrés par ce dysfonctionnement chronique, qui a même poussé le site « Don't Kill my App! » à nommer OnePlus troisième pire constructeur présentant ce défaut, après Huawei et Samsung.Le constructeur devrait donc éliminer ce problème rapidement.