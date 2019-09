OnePlus 7T et 7T Pro : la marque officialise les variantes de mémoire vive

Une page OnePlus supprimée depuis

OnePlus 7T Series mentioned on official Support Website of #OnePlus. These are the only references where the site confirms that 7T will be available in 8+128/256GB and 7T Pro will be available in 8/12+256GB variants (At least in India). #OnePlus7T #OnePlus7TSeries #ANewEra pic.twitter.com/rBikT9EbTP — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 23, 2019

Source : NeoWin

Les différentes mémoires vives des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro sont ainsi apparues sur la page de support de OnePlus. Une bourde qui profite aux plus impatients de découvrir les smartphones.Malgré la suppression rapide de ces pages du site OnePlus, le leaker Ishan Agarwal a eu le temps de faire des captures d'écran partagées sur Twitter. On y découvre un OnePlus 7T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un second de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vient ensuite le OnePlus 7T Pro, qui disposerait de 8 Go de RAM et 256 Go mais également 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.Pour rappel, les premières rumeurs autour du OnePlus 7T évoquaient notamment un écran 6,55 pouces AMOLED, un processeur Snapdragon 855+ (l'un des plus puissants du marché), un triple capteur photo, une batterie de 3 800 mAh avec recharge rapide WARP Charge 30T. Le OnePlus 7T Pro proposerait la même fiche technique à la différence d'un écran 6,65 pouces AMOLED et une batterie 4 085 mAh.Pour voir ces informations se confirmer, il faudra néanmoins attendre la présentation des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro ce jeudi - même si les informations semblent ici plutôt solides.