C'est parti ! Le OnePlus 8 déjà sujet de rendus et de rumeurs

Un design sans surprise

Enfin la recharge sans fil ?

Source : GSMArena

Alors que le OnePlus 7T vient tout juste d'être officiellement présenté et que l'on attend le lancement du OnePlus 7T Pro le 10 octobre 2019 , nous avons déjà droit à de premiersconcernant le OnePlus 8, attendu pour le mois de mai prochain.D'après les rendus publiés paret, la marque ne devrait pas opérer de changement de design majeur avec sa prochaine génération de smartphone. De face comme de dos, le mobile ressemble beaucoup au OnePlus 7 Pro , commercialisé au premier semestre 2019.La différence la plus flagrante est la présence d'un écran poinçonné à gauche pour loger l'appareil photo frontal. Pas de module pop-up comme sur le 7 Pro ou d'encoche en forme de goutte d'eau à la manière du 7, donc. Quoi qu'il en soit, on devrait rapidement pouvoir compter sur les explications du constructeur quant à ce choix de design : très proche de sa communauté, on retrouve régulièrement sur son forum des explications concernant les caractéristiques de ses flagships.Côté dimensions, le OnePlus 8 partirait a priori sur du 160,2 x 72,9 x 8,1 mm, s'annonçant donc très légèrement plus compact que le 7 Pro. La dalle offrirait une diagonale de 6,5 pouces pour un ratio de 20:9.La principale nouveauté apportée par le OnePlus 8 en termes deserait l'intégration de la recharge sans fil. Jusqu'ici, la marque a toujours préféré s'en passer, estimant la technologie coûteuse et bien moins efficace que la recharge filaire. Mais cette dernière excuse est de moins en moins valable face à des fabricants comme Huawei et Xiaomi qui parviennent désormais à proposer une recharge wireless très rapide.On ne sait pas encore si une option de recharge sans fil inversée, qui permettrait de recharger des écouteurs Bluetooth avec la batterie du téléphone par exemple, sera aussi disponible.