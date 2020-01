Galaxy S20 : des moules permettent de comparer la taille des trois modèles

Le moule du Galaxy S20 aux côtés du Galaxy S10 © XDA Developers

Écrans gigantesques mais marges réduites

Le moule du Galaxy S20 Ultra aux côtés du Galaxy Note 10+ © XDA Developers

Pour rappel, Samsung lancera le 11 février prochain le Galaxy S20, Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra : trois smartphones à la fiche technique sinon semblable, très proche, mais dont l'écran concentre l'essentiel des dissemblances.Max Winebach, de XDA Developers, est à l'origine de tellement de fuites concernant le Galaxy S20 qu'on se demande si ce n'est pas lui qui montera sur scène le 11 février prochain pour présenter le nouveaude Samsung. Après nous avoir offert le premier aperçu « IRL » du Galaxy S20+ , le journaliste nous présente aujourd'hui les moules des trois modèles que Samsung lancera le mois prochain.Jusqu'à présent, les rumeurs semblaient indiquer que le Galaxy S20 profitera d'un écran 6,2 pouces, le Galaxy S20+ de 6,7 pouces et le Galaxy S20 Ultra de 6,9 pouces. Un véritable monstre qui, sur le papier, pourrait presque s'apparenter à une petite tablette. Néanmoins, XDA montre bien dans sa vidéo que Samsung a non seulement fait évoluer le ratio de son smartphone (qui passe de 19,5:9 à 20:9 — il est donc plus haut et mince), mais également méchamment rogné sur les bordures qui encadrent l'écran du Galaxy S20.En définitive, même avec 0,1 ou 0,2 pouce en plus au compteur, le Galaxy S20 ne semble pas être fondamentalement plus encombrant que le Galaxy S10. De la même façon que le Galaxy S20 Ultra semble en réalité à peine plus volumineux que le Galaxy Note 10+ et ses 6,8 pouces au compteur.