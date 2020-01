Samsung Galaxy S20 : de nouvelles photos volées précisent de nombreux détails

© XDA Developers

Un écran WQHD+... sauf en 120 Hz

Il sera possible de choisir entre 60 et 120 Hz dans les paramètres de OneUI. © XDA Developers

Le Galaxy S10+ (à gauche) à côté du Galaxy S20+ (à droite). © XDA Developers

Capteur d'empreintes ultrasonique : Samsung persiste et signe

Espérons que le capteur d'empreintes soit moins capricieux que celui du Galaxy S10. © XDA Developers

Source : XDA Developers

De nouveaux détails, à croiser avec tous ceux que nous compilions hier avant la présentation officielle du nouveauSamsung le 11 février prochain.Si nous savions déjà avec certitude que le Galaxy S20 profiterait d'une dalle OLED cadencée à 120 Hz, des concessions seront de mise (et on comprend aisément pourquoi). Selon les nouvelles révélations du journaliste de XDA, le Galaxy S20+ peut afficher une définition de 3 200 x 1 440 pixels grâce à son écran au ratio 20:9. Néanmoins, il faudra choisir entre finesse d'affichage et fluidité — il est pour l'heure impossible de cumuler définition WQHD+ et rafraîchissement à 120 Hz.Si ce détail peut sonner comme une déception aux oreilles des plus enthousiastes, il est bon de rappeler que l'écran est de très loin l'élément le plus énergivore d'un smartphone. Et que plus sa définition et sa fréquence de rafraîchissement sont élevées, plus le drain d'énergie est conséquent. En d'autres termes : cumuler définition WQHD+ et fréquence de 120 Hz aurait tout bonnement fait fondre la batterie (façon de parler,Samsung a retenu les leçons après le Galaxy Note 7...).Grâce aux nouveaux clichés de Max Winebach, on constate aussi que contrairement au Pixel 4 , le Galaxy S20 laissera le choix de la fréquence de rafraîchissement à l'utilisateur. Pas question d'opter pour une fréquence dynamique ici ; il faudra choisir entre le 60 et le 120 Hz au gré de vos envies... Et de l'autonomie du smartphone.Enfin, le Galaxy S20+ devrait être encore plus gigantesque que le Galaxy S10+, comme en témoigne la photographie ci-dessus. Du reste, il s'agit également du premier Galaxy S à faire l'impasse sur une prise jack 3,5 mm.Alors que l'on était en droit d'espérer que Samsung opte pour le nouveau scanner d'empreintes signé Qualcomm, le constructeur sud-coréen semble s'être une nouvelle fois tourné vers sa propre solution — inaugurée sur le Galaxy S10 . Dommageable à plus d'un titre : le capteur de Samsung est facilement l'un des plus capricieux du marché actuellement, et il a déjà fait montre de ses failles par le passé.Souvenez-vous. À l'automne dernier, un couple britannique avait rapporté un important problème de sécurité sur le capteur d'empreintes du Galaxy S10. En cause ? Un film de protection d'écran, qui permettait à n'importe qui de déverrouiller le téléphone indépendamment des empreintes qui étaient préalablement enregistrées dans le téléphone. Un problème rapidement reconnu par Samsung , et normalement corrigé depuis via une mise à jour.Reste qu'il est pour l'heure difficile de déterminer avec précision de quel capteur d'empreintes il s'agit. De l'aveu de XDA Developers, il ne leur a pas été possible d'identifier avec certitude le modèle utilisé. Mais l'absence de lapermettant de scanner deux doigts simultanément (l'un des arguments de la solution Qualcomm) suggère que Samsung a plutôt pioché dans ses propres stocks.