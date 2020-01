Samsung Galaxy S20 : photos, spécifications, on récapitule tout !

Le Galaxy S20 sera le plus abordable de la série

Source : GSMArena

Pour commencer, rappelons que le constructeur sud-coréen a opté pour le nom de Galaxy S20 et non Galaxy S11 pour succéder aux S10. Leur présentation aura lieu le 11 février 2020 lors d'une conférencelors de laquelle est aussi attendue l'annonce d'un nouveau smartphone pliable La série se déclinera en trois modèles principaux : les S20, S20+ et S20 Ultra. Plus de version « Lite » ou « e », le S20 devient l'entrée de gamme avec deux versions plusau-dessus de lui. Apparaît du coup la mention « Ultra ». Il sera intéressant de voir si la concurrence suit la tendance. Chaque modèle devrait avoir droit à une version 4G LTE et une variante 5G. À chaque fois, plusieurs configurations de RAM et d'espace de stockage seront proposées.Le Galaxy S20 standard est attendu avec un écran de 6,2 pouces comprenant un poinçon au centre , à l'image du Note 10. Un système qui permet de loger sans bordure un capteur photo frontal de 10 Mp. Au dos, le smartphone embarquera un triple module 64 Mp + 12 Mp + 12 Mp. L'autonomie est quant à elle confiée à une batterie de 4 000 mAh. Le S20+ a été repéré sur un benchmark , laissant envisager des performances exceptionnelles. Les mesures ont été faites pour la version avec un SoC Snapdragon 865 . Or, on sait que l'Europe sera l'un des seuls marchés à en être privé . Chez nous, c'est l'Exynos 990 qui sera donc en charge de la puissance du smartphone.Cette version « + » est en outre équipée d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec la même caméra selfie que le S20. Elle partage également les mêmes capteurs à l'arrière, mais avec un module ToF supplémentaire pour la profondeur de champ. Le S20+ 5G bénéficie de jusqu'à 12 Go de RAM, mais on ne sait pas si le S20+ 4G pourra y prétendre également.Le S20 Ultra va, de son côté, tout miser sur la photo avec un capteur principal de 108 Mp associé à quatre autres modules, dont un ultra grand angle de 12 Mp et un téléobjectif de 48 Mp avec zoom optique 10x.Pour l'autonomie, Samsung devrait proposer une généreuse batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide 45W. La variante 5G aura 12 ou 16 Go de RAM au choix, avec une mémoire interne de 128, 256 ou 512 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 1 To.