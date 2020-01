Un premier benchmark donne à voir la (sur)puissance du Samsung Galaxy S20+

Rendu 3D du Galaxy S20+. © OnLeaks x Kashcaro

Des performances explosives

Le benchmark prétendument attribué au Galaxy S20+ 5G. © Geekbench

Via : Sam Mobile

Ce test donne à voir un smartphone immatriculé SM-G986U bénéficiant d'une nouvelle puce signée Qualcomm — nom de code « kona ». Selon toute vraisemblance, il s'agirait là du Samsung Galaxy S20+ 5G, lequel embarque donc un Snapdragon 865... du moins aux États-Unis et en Asie Comme on pouvait s'y attendre, le Snapdragon 865 de Qualcomm offre des performances explosives à son détenteur. Ici accompagné de 12 Go de RAM, le Galaxy S20+ obtient en effet 923 points en single-core et 3 267 en multi-core. Soit des performances en hausse de 30 % environ par rapport au Galaxy Fold , équipé d'un Snapdragon 855+ et de 12 Go de RAM également.Restera à voir, bien entendu, quels bienfaits cette montée en régime peut fournir à un smartphone haut de gamme qui, depuis plusieurs générations déjà, ne souffre d'aucun ralentissement notable. Espérons que cela ne se fera pas au prix d'une autonomie déjà rarement exemplaire sur les smartphones Galaxy.En Europe, le Galaxy S20 et ses petits camarades devraient être lancés avec un Exynos 990 en lieu et place de la solution de Qualcomm. Des puces maison qui, historiquement, ont toujours été un cran en dessous en termes de performances.