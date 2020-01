Le Galaxy S20 confirmé par une jolie fuite

Un Galaxy S20 au design légèrement revu



Lire aussi :

Le design du Pixel 4a confirmé par des rendus de coques



Samsung va insister sur les possibilités photo et vidéo



Lire aussi :

Mate X : Huawei vendrait 100 000 exemplaires de son smartphone pliable par mois



Source : The Verge

Il reste moins d'un mois avant que Samsung ne présente son prochain smartphone haut de gamme. Mais comme d'habitude la marque n'a pas pu éviter les fuites et le site XDA Developers a publié aujourd'hui les premières photos de la dernière génération des Galaxy S.C'est confirmé, le constructeur coréen a bien choisi Galaxy S20 comme nom pour sa nouvelle gamme de smartphones. Samsung ne souhaite pas utiliser Galaxy S11 pour éviter la confusion avec l'iPhone 11 et surtout ne pas passer après Apple, ne serait-ce que pour six mois, afin de garder son statut d'innovateur.Le design a également été revu par Samsung et les photos montrent que le constructeur a amoindri les bords courbés qui étaient une signature des smartphones Galaxy S.Le téléphone serait bien plus plat en main selon les sources d'XDA Developers. Le capteur frontal serait lui situé au centre de l'écran et non plus sur le côté comme la précédente génération et le bouton Bixby aurait (enfin, diront certains) disparu.Enfin, le capteur photo sera la grande nouveauté de ce smartphone et il y a aura bien quatre capteurs au dos de l'appareil. Il pourrait s'agir d'un module intégrant un capteur grand-angle, un ultra grand-angle, un téléobjectif servant au mode portrait et un nouvel objectif macro. Samsung devrait également proposer de nouveaux modes photo et vidéo pour développer les possibilités créatives et s'adresser aux professionnels utilisant leur smartphone comme caméra d'appoint.Samsung présentera officiellement son Samsung Galaxy S20 ainsi que son prochain smartphone pliable, qui pourrait s'appeler Galaxy Bloom , le 11 février prochain lors d'un événement dédié à la presse.