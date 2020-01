Samsung : l’intégralité du line-up de Galaxy S11/20 aurait droit à l’écran 120 Hz

© OnLeaks x Kashcaro

Les utilisateurs pourront choisir de basculer sur un affichage 60 Hz

Source : Sam Mobile

Si l'on a pu penser de prime abord que Samsung réserverait son écran 120 Hz au modèle le plus onéreux de sa gamme, Sam Mobile affirme aujourd'hui que le Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra pourront en profiter.Comme on a déjà pu le voir dans un menu caché de la bêta de OneUI 2.0, Samsung prépare une option permettant aux smartphones compatibles de permuter facilement un affichage 60 Hz à 120 Hz, et vice-versa.En effet, si les avantages en termes de fluidité d'un écran 120 Hz sont indéniables, ce type d'affichage est extrêmement énergivore. Autant dire que la batterie supposée de 4 500 mAh du Galaxy S11/20 risque bien de fondre comme neige au soleil. D'autant que, rappelons-le, Samsung promet aussi une définition QHD+ sur ses prochains flagships.Cela pousse d'ailleurs certains observateurs de la marque à s'offusquer de ce manque du discernement du constructeur. En effet, Samsung demande en creux à ses utilisateurs de choisir entre une autonomie décente et un affichage plus réactif — ce qui se traduira à coup sûr par une hausse sensible des prix de vente à la sortie. Remarquons toutefois que la chose n'est pas exclusive à Samsung : le OnePlus 7T est lui aussi sujet à une autonomie famélique causée par son écran dynamique de 90 Hz.