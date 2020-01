C’est officiel : Samsung présentera ses Galaxy S11/S20 le 11 février

© Samsung

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) 4 janvier 2020

Un flagship peut en cacher un autre

Via : The Verge

Une vidéo non répertoriée sur le compte Vimeo de Samsung a été dénichée par XDA Developers. Celle-ci laisse apparaître le logo du prochain événement « Unpacked » du constructeur, ainsi que la date de ladite conférence : le 11 février.Vous le savez si vous nous lisez assidûment : Samsung ne se contenterait pas cette année de présenter les Galaxy S11 (ou S20 donc...). Comme l'an passé, où il nous avait fait la démonstration de son Galaxy Fold , le constructeur pourrait bien venir accompagner d'un nouveau smartphone pliable.Nouveau design, nouveau concept, mais aussi beaucoup plus abordable , ce « Galaxy Fold 2 » (faute de nom plus approprié) représenterait le coup d'amorce de Samsung pour légitimer ses nouveaux appareils auprès du grand public.N'en déplaise à celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus terre à terre, les prochains smartphones Galaxy disposeront d'unplus conventionnel, mais aussi d'une fiche technique flamboyante en diable. De ce que l'on en sait, il embarquera un écran 120 Hz, un Exynos 990 ( et c'est bien dommage... ), mais surtout pas moins de cinq APN dont un de 108 mégapixels.