Samsung officialise les Galaxy Note 10 Lite et S10 Lite

© Samsung

Des performances modestes ?

Le Galaxy Note 10 Lite. © Samsung

Un Galaxy S10 Lite à la configuration musclée

Le Samsung Galaxy S10 Lite. © Samsung

Source : Samsung News

C'est donc en amont de l'ouverture du CES de Las Vegas que Samsung s'est décidé à cracher le morceau... sans pour autant nous en dire plus sur la date de sortie ni le prix de ses nouveaux smartphonesÀ observer la fiche technique respective des Galaxy Note 10 Lite et S10 Lite, on sait déjà que ces nouveaux venus dans la famille ne démériteront pas face à leurs illustres modèles. En particulier pour ce dernier.Le Galaxy Note 10 Lite est un beau bébé de 6,7 pouces embarquant un écran Super AMOLED Infinity-O (percé au centre) et affichant du 2400 x 1080 pixels. Il sera livré avec un SoC Exynos 8895 (le même modèle que le Galaxy S8, sorti en 2017), 6 ou 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage interne. Le smartphone dispose d'une batterie de 4 500 mAh et, bien entendu, d'un S-Pen qui vient se loger dans son châssis.Côté photo, Samsung offre une configuration à trois appareils à son Note 10 Lite. On y retrouvera un module standard de 12 mégapixels (ƒ/1,7) avec OIS, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (ƒ/2,2) et un téléobjectif de 12 mégapixels également stabilisé (ƒ/2,4).Le Galaxy S10 Lite, en revanche, embarque des composants de dernière fraîcheur. Loin de recycler un SoC d'il y a presque trois ans, ce modèle profitera d'un Snapdragon 855. Même en Europe ? Sur ce point malheureusement, Samsung n'a pas donné davantage de détails.Du reste, le Galaxy S10 Lite dispose également d'une diagonale de 6,7 pouces sur un écran Super AMOLED Infinity-O et affiche du FHD+. La batterie de 4 500 mAh est également de rigueur, tout comme la configuration en 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.C'est davantage du côté de la photo que les différences se font les plus marquées entre les deux appareils. Affichant également un trio de modules en son dos, le Galaxy S10 Lite profite néanmoins d'un capteur principal de 48 mégapixels (ƒ/2,0) « Super Steady OIS », d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels (ƒ/2,2), et d'un objectif macro de 5 mégapixels (ƒ/2,4).Ces smartphones devraient être lancés courant janvier. Par ailleurs, Samsung a officialisé la tenue de sa conférence dédiée aux Galaxy S11/S20 au 11 février prochain.