Samsung : et si le Galaxy S11 s’appelait plutôt… Galaxy S20 ?

Et si le constructeur sud-coréen profitait du changement de décennie pour revoir ses gammes d'appareils ? C'est en tout cas l'avis duHarmless Karl qui, sur Twitter, dévoile que les Galaxy S11 ... n'existent pas.Tout comme Apple a bouleversé sa gamme en septembre dernier en lançant l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, Samsung s'apprêterait à donner un sacré coup de neuf à la nomenclature de ses smartphones en février prochain Selon les informations du Twitteur, qui se révèle également être le fondateur d'une entreprise de coques de protections de smartphones (et travaille donc au plus près des constructeurs), Samsung présentera non pas les Galaxy S11e, S11 et S11+, mais bien les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.En prenant connaissance de la taille d'écran dont profitera chaque modèle, on s'aperçoit qu'il s'agit bien de ce que nous pensions être alors les S11e, S11 et S11+. Ainsi, le plus petit modèle serait présenté comme le Galaxy S20 originel, avec sa diagonale de 6,2 pouces.Le Galaxy S11 devient quant à lui le Galaxy S20+, avec sa diagonale de 6,7 pouces. Le plus grand modèle, enfin, obtient le titre de Galaxy S20 Ultra avec son gigantesque écran de 6,9 pouces.Notez que ce n'est pas la première fois que le nom de « Galaxy S20 » est avancé. Il y a plusieurs jours déjà, l'informateur bien connu Ice Universe publiait un tweet allant dans le même sens.Quoi qu'il en soit, les rumeurs à son propos ne sont pas remises en cause pour autant. Nous devrions donc avoir affaire à un smartphone particulièrement féroce en photographie , doté d'un écran 120 Hz et aux performances explosives. Enfin, moins explosives que les modèles asiatiques , s'entend.