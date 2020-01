Le code de One UI 2 nous en dévoile un peu sur le module photo du Galaxy S20 (et pas que)

© OnLeaks

La vidéo serait à l'honneur pour ce nouveau Galaxy S



Lire aussi :

Grosse batterie et recharge ultra rapide pour le Xiaomi Mi 10 ?



Toujours plus d'options photo et une amélioration de la recharge rapide



Lire aussi :

Toujours plus loin : les 6 capteurs photo et toutes les specs du Realme X50 5G ont leaké



Source : Neowin

Le Samsung Galaxy S11 ( ou Galaxy S20 si l'on en croit les derniers bruits de couloir) est dans sa dernière ligne droite avant sa présentation, qui serait prévue pour le 18 février prochain. Et comme de tradition les informations à son sujet commencent à pulluler sur le web.La dernière version de One UI 2, le système d'exploitation des smartphones Galaxy, donne plus de détails sur les nouveaux modes photo et vidéo qu'intégrera ce prochain smartphone, comme l'expliquent les équipes d' XDA-Developers , à l'origine de cette découverte.Le premier mode s'appellerait « Director's View » et permettrait de suivre automatiquement une personne ou un objet tout en gardant la mise au point. L'utilisateur pourra ainsi bouger avec son smartphone et réaliser des effets de caméra sans perdre de vue son sujet.Samsung permettrait également d'utiliser les différents capteurs en même temps et d'afficher les rendus pour alterner gros plans et plans larges. C'est une fonctionnalité déjà disponible sur l'iPhone 11 Pro avec l'application Filmic Pro.Au niveau de la vidéo toujours de nombreux réglages seraient disponibles dans l'interface de l'application afin de donner le contrôle de l'exposition, de la vitesse d'obturation ou de la sensibilité ISO.Pour ce qui est de la photo, Samsung devrait ajouter une nouvelle couche d'intelligence artificielle à son prochain smartphone. L'appareil serait en mesure de repérer un moment important, comme le sourire d'un enfant ou une scène spectaculaire, et de déclencher automatiquement pour ne pas rater ces moments. Les effets de flou d'arrière-plan seraient également plus nombreux.Le code source révèle également des améliorations dans la recharge rapide avec une compatibilité jusqu'à 45 W. Samsung intégrerait également un indicateur de batterie pour informer l'utilisateur sur l'état de son composant et proposer son remplacement si nécessaire.