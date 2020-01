Samsung : le prochain pliable de la marque s’appellera Galaxy Bloom

© Samsung

Un smartphone pliable « à destination des jeunes femmes »

Sans commentaire. © Montage réalisé par Aju News

La famille Galaxy S20 confirmée par Samsung

Via : GSM Arena

Au cours d'une réunion secrète qui se serait tenue — comme chaque année — dans une salle discrète du CES de Las Vegas, le patron de la division mobile de Samsung aurait non seulement confirmé le nom du futur smartphone pliable de son entreprise, mais également la nomenclature de la prochaine famille de Galaxy S.S'il y a comme un sentiment de malaise qui vous envahit à la lecture de cet intertitre, c'est bien normal. Samsung a vraisemblablement donné dans la « pépite sexiste » lors de sa conférence en huis clos, puisqu'il aurait explicitement indiqué que le design de son Galaxy Bloom lui a été inspiré par ... les blushs et autres fards à paupières du géant de la cosmétique Lancôme.Une idée (très progressiste, vous en conviendrez), qui serait motivée par le cœur de cible de Samsung avec son nouveau produit : les jeunes femmes dans la vingtaine. «», rapporte Sam Mobile qui, visiblement, ne voit pas du tout le problème.Cet évident déni de sexisme mis à part, il s'est également dit que le Galaxy Bloom disposerait d'un écran « en verre ultra fin » plutôt qu'en plastique, comme cela était le cas sur le Galaxy Fold Au cours de la même réunion, le président de la division mobile du groupe, DJ Koh, aurait également confirmé que ce ne sont pas les Galaxy S11e, S11 et S11+ qui seront lancés le 11 février prochain , mais bien les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.Une nouvelle nomenclature donc, qui ne devrait pas changer grand-chose de ce que nous savons déjà de ces différents appareils.Néanmoins une petite nouveauté aurait été soufflée aux participants de ladite réunion : le Galaxy Bloom ainsi que toute la gamme de Galaxy S20 sera capable de filmer en 8K (on ignore encore à quelle fréquence). L'objectif étant bien entendu de légitimer l'achat d'un téléviseur 8K... dont Samsung a fait étalage lors du CES