CES 2020 : Samsung officialise le Q950T, son téléviseur QLED 8K sans bords

Une surface d'affichage de 99 %

Image 8K et optimisation du streaming vidéo

Object tracking sound+, plus de détail dans l'audio

Il n'y a visiblement pas de fumée sans feux. Il y a quelques jours fuitaient sur Internet des rumeurs d'un téléviseur Samsung sans bords, le voici désormais officialisé. Il s'agit du Q950T, un monstre qui regroupe les meilleures technologies du constructeur et cette année, l'innovation passe par le design.Comme toujours, il faut considérer que cette référence Q950T est en fait la désignation d'une nouvelle gamme de télés dont la particularité est de réduire à sa portion la plus congrue la bordure autour de l'écran. Selon Samsung, la dalle, dont les tailles iraient de 65 pouces et au-delà, occuperait 99 % de la face avant du produit. Les bordures sur les écrans haut de gamme du constructeur n'étaient déjà pas bien grandes, là, elles disparaîtraient presque totalement. Et considérant par ailleurs que le téléviseur ne mesurerait que 15 mm d'épaisseur - toujours selon Samsung - sur toute sa surface, l'intégration dans le cadre d'une installation murale serait alors encore plus impressionnante.Avec le boîtier One Connect et son câble unique pour alimenter le téléviseur en sources vidéo et en énergie, Samsung facilitait déjà grandement ce type d'installation. Avec le Q950T, c'est encore plus impressionnant. Le constructeur rejoint désormais son rival LG qui, rappelons-le, propose une famille de produit très haut de gamme, la série W (pour Wallpaper), comprenant des téléviseurs de quelques millimètres d'épaisseur qui se plaquent au mur.Quoi qu'il en soit, pour parvenir à un tel produit, Samsung aurait utilisé une nouvelle d'assemblage de dalle que nous avons bien l'intention d'explorer de plus près prochainement. À suivre...Concernant la 8K, nous pourrions dire que Samsung a officiellement une bonne année d'avance sur la concurrence. Si la certification 8K n'a été établie que récemment cette année , Samsung propose une gamme complète de produits. Le Q950T profiterait d'une image encore meilleure grâce à l'intégration d'un nouveau processeur Quantum 8K améliorant encore les performances d'upscalling. On demande à voir !Parmi les nouveaux termes marketing, il faudra aussi noter l'arrivée de « AI ScaleNet ». Sur le papier, celle-ci s'annonce tant intéressante que... redondante. Selon Samsung, cette technologie permet au téléviseur d'optimiser la qualité des vidéos lues via un service de streaming en fonction de la qualité de votre bande passante internet. Cela ne vous rappelle rien ? C'est selon nous un doublon de ce que proposent d'ores et Netflix ou Amazon Prime Video, pour ne citer qu'eux, via leur service. Là aussi on demande à voir l'impact que cela aura dans nos salons, mais Samsung indique en tout cas que sa technologie AI ScaleNet réduirait de moitié la consommation de bande passante.L'audio maintenant. Chez Sony, la technologie Acoustic Surface permettait au constructeur japonais de produire le son sur la quasi-totalité de ses dalles OLED en les faisant vibrer. Cela permet de distinguer d'où vient le son plus précisément. Pour tenter de produire un effet similaire, Samsung a créé l'Objet Tracking Sound+. Retenez-le bien, il se peut qu'on vous parle de « OTS+ » dans les magasins d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, cette techno utilise le système audio 5.1 installé à l'arrière de la dalle et la partie IA de son Quantum Processor pour analyser la scène et produire un rendu le plus précis qu'il soit, tant dans la restitution des effets sonores que des voix, et cela tout en prenant en compte la provenance du son dans l'image.Plus intéressante, la techno Active Voice Amplifier (AVA) permet de booster dynamiquement les voix dans un film lorsqu'un bruit parasite dans la pièce est capté par les micros du téléviseur. Par exemple, si vous faites tourner en même temps un film et l'aspirateur, le téléviseur Samsung se chargera de booster la voix.Enfin, il va sans dire que le Q950T fonctionne sous TizenOS et qu'il embarquera donc le lot d'applications, services connectés et autres fonctionnalités (notamment liées au gaming) que l'on connait déjà. Même si Samsung conserve son assistant vocal Bixby, Google Assistant et Amazon Alexa seront désormais directement intégrés dans les téléviseurs.Une nouvelle fonctionnalité appelée « Multiview » fera toutefois son apparition. Celle-ci n'est autre qu'une évolution du partage d'écran depuis son smartphone. En l'occurrence ici, à la manière de la fonction Picture-In-Picture, le Multiview permet d'afficher l'image de son mobile sur une partie de l'écran tout en continuant de suivre son programme sur le téléviseur. L'intérêt est discutable, sauf peut-être si vous êtes un grand fan de ces émissions de télé qui proposent aux spectateurs d'interagir sur les réseaux sociaux via des hashtags.Aucun prix ni aucune disponibilité ne sont pour l'heure annoncés pour ce QLED 8K Q950T, mais il devrait se décliner en version 65, 75 et 85 pouces en Europe. Il y a fort à parier que des informations plus précises seront communiquées au plus tard à l'occasion du salon IFA de Berlin... en septembre prochain.