Le design du Pixel 4a confirmé par des rendus de coques

Le Pixel 4a devrait donc embarquer un écran percé. © Slashleaks

Les rendus 3D publiés il y a quelques jours suggéraient déjà que le Pixel 4a profiterait d'un écran poinçonné, et les présents modèles de coques de protection tendent à confirmer la chose.Le «», ou « socle d'appareils photo », comme on pourrait tenter de le traduire, est une mode esthétique qui se fait de plus en plus présente ces derniers mois. Elle s'est notamment illustrée récemment sur les iPhone 11 et 11 Pro Max , mais aussi sur le Pixel 4 où il servait de réceptacle à un duo d'appareils photo.Le problème, c'est que le Pixel 4a semble reprendre à son compte cette esthétique... alors même qu'il n'embarque qu'un seul appareil photo, créant ainsi un certain déséquilibre visuel.Le Pixel 4a est attendu avec un écran de 5,81 pouces, et un bagage technique logiquement moins impressionnant que son grand frère. Aussi, et contrairement à l'an passé, Google pourrait faire l'impasse sur un modèle « XL » pour son smartphone de milieu de gamme. Autant d'incertitudes qui seront levées par le constructeur à l'occasion d'une conférence I/O qui devrait se tenir quelque part en mai prochain.