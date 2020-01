Huawei P40 Pro : déclinaison en céramique et capteur photo 52 MP, le tour des dernières infos

© Evan Blass

Une matrice photo 16-en-1

Le design complet du P40 Pro en fuite

© Evan Blass

Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur le capteur photo principal qui équipera le smartphone Huawei. Un modèle signé Sony qui impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par sa matrice de Bayer dédoublée qui promet des performances en basse lumière tout bonnement délirantes.Le nouveau capteur de 1/1,33 pouce et de 52 mégapixels qui pourrait donc trouver sa place à l'arrière du P40 Pro jouira donc d'une matrice dite « Quad Quad Bayer », en cela qu'elle juxtaposera par deux fois les pixels contigus. Au total, 16 pixels seront donc groupés en un seul via le processus dit de pixel-binning afin de récupérer une image ultra détaillée, aux couleurs fidèles.On ignore encore le détail de répartition des couleurs de cette matrice, mais les Huawei P30 Pro et Huawei Mate 30 Pro profitant d'un filtre RYYB (Rouge Jaune Jaune Bleu) au détriment de RGGB (Rouge Vert Vert Bleu), on ne voit pas pourquoi leur successeur y échapperait. Rappelons que ce filtre permet d'obtenir — selon Huawei — des images jusqu'à 30 % plus lumineuses, même à la nuit tombée. Des allégations très largement confirmées dans nos tests des téléphones précités.Outre ces performances en basse lumière, le P40 Pro devrait également épater la galerie en matière de zoom. Selon les dernières rumeurs partagées par GSM Arena, le flagship de Huawei embarquerait aussi un zoom optique 10x — contre 5x sur le P30 Pro.Les révélations s'enchaînent concernant le Huawei P40 Pro. Et alors même que les détails techniques de la partie photo se précisent, le fameux Evan Blass en profite pour publier ce qui est probablement la vision la plus claire de ce à quoi ressemblera sûrement le smartphone en mars prochain.Si ces rendus ne nous apprennent pas grand-chose, ils viennent confirmer un certain nombre de points sur l'esthétique du P40 Pro. Tout d'abord, on retrouvera un écran aux bordures ultra-fines, lequel est découpé dans son angle supérieur gauche pour y loger un duo d'appareils photo — à l'instar du Samsung Galaxy S10+ . Un Galaxy S10+ dont Huawei semble définitivement s'inspirer, notamment pour la déclinaison blanche du P40 Pro, qui rappelle immanquablement la version céramique du smartphone sud-coréen.À l'arrière, c'est au sein d'un gigantesqueque Huawei viendra loger les cinq capteurs photo du P40 Pro. Un choix esthétique pas nécessairement heureux, mais qui semble dans l'air du temps : Samsung envisage vraisemblablement la même chose pour ses Galaxy S20