Xiaomi dépose les brevets de deux écrans recto verso avec bordure arrondie

Le modèle A ©LetsGoDigital

Deux modèles de smartphones Xiaomi

Le modèle B ©LetsGoDigital

Les brevets, une histoire sans fin

Côté smartphone, les designs semblent tendre de plus en plus vers les écrans enveloppants. Les idées de conception révélées ici s'approchent davantage du Mi MIX Alpha que d'un Galaxy Fold Comme d'habitude, les internautes ont rapidement créé un rendu à partir des brevets publiés et approuvés, nous donnant l'occasion d'entrevoir les potentielles réalisations de demain. On remarque l'absence de boutons physiques, dont l'omission pour le brevet pourrait être une volonté du constructeur. Également, Xiaomi pourrait reprendre le très bon retour haptique de Huawei (que l'on retrouve notamment sur le Mate 30 Pro ) pour se passer de boutons physiques.Les deux modèles, ici nommés A et B, représentent des smartphones à double face, avec des écrans «». Pour le premier, l'écran couvre totalement la façade, ainsi que le dos et l'un des deux côtés. Le document ne fournit que très peu d'explications concernant les décisions en matière de design, qui se résument en une enveloppe horizontale. Ce modèle emprunterait beaucoup au Huawei Mate X Le second se veut plus classique, avec des tranches (à gauche et droite du téléphone) qui ne sont pas recouvertes par l'écran. Le dessus du smartphone, en revanche, sera concerné par cette structure enveloppante. Contrairement au premier modèle, celui-ci proposerait, à l'avant du moins, un écran sans-bord (comprenant ainsi moins de capteurs).Comme le rappelle le site LetsGoDigital , responsable des visuels réalisés à partir des brevets, ces derniers ne sont que des idées qui ont de grandes chances de ne pas aboutir. Xiaomi semble cependant miser sur de nouveaux designs en rebondissant sur les écrans enveloppants, afin de bousculer le marché et ainsi séduire les consommateurs.La place de l'appareil photo diffère selon les deux modèles présentés ici : pour le premier, il est situé sur la tranche gauche et, contrairement au Huawei Mate X, il ne se déplie pas. Le second prototype adopte une approche bien différente, puisqu'il ne disposerait pas de caméra frontale. Le triple capteur photo à l'arrière, qui se situe, de facto, également sur un écran, servirait autant pour des selfies que pour des panoramas.Xiaomi pourrait donc profiter de ces deux designs innovants pour déstabiliser, une fois de plus, le marché. Le site Android Autority avance que ces brevets pourraient aussi concerner des téléphones pliables... Un design que Xiaomi n'a toujours pas choisi d'exploiter.