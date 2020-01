La technologie de double ouverture des modules photo Samsung va être abandonnée

Introduit avec le Galaxy S9

Changement de stratégie pour l'appareil photo des smartphones haut de gamme de Samsung. D'après un récent leak, le constructeur sud-coréen abandonnerait le système de double ouverture avec sa série des Galaxy S20 à venir.L'information provient de Max Weinbach, membre de XDA Developers et déjà à l'origine de plusieurs fuites concernant les S20 qui, comme leurs successeurs, se dévoilent bien avant leur présentation officielle. Il paraît peu probable que la mise au ban de cette technologie ne soit que temporaire. On ne devrait pas la revoir de si tôt sur un mobile de la marque, qui était déjà la seule à la proposer.Pour rappel, Samsung intégrait un capteur photo principal avec double ouverture sur tous ses flagships depuis la sortie du Galaxy S9 . Pour ce dernier, il s'agissait même de l'un des arguments de vente principal étant donné que l'appareil était loin d'être riche en nouveautés et avait du mal à se renouveler par rapport au Galaxy S8.On a ensuite vu ce capteur à double ouverture sur les Note 9, S10 Note 10 , ainsi que sur le Galaxy Fold , le smartphone à écran pliable de Samsung. Ce système consiste en la présence d'un obturateur mécanique permettant de fermer et ouvrir le module (f/1.5 ou f/2.4) pour faire passer la quantité de lumière désirée. Le changement entre les deux modes peut se faire automatiquement, l'IA s'adaptant à l'environnement et la luminosité ambiante, ou manuellement par l'utilisateur s'il en ressent le besoin.Samsung a dû estimer que le coût d'une telle technologie ne valait pas son intégration à un mobile. Mais le fabricant a tout de même prévu de belles améliorations côté photo avec sa série des S20. On attend notamment un S20 Ultra avec capteur photo principal de 108 MP et téléobjectif permettant un zoom optique x10.