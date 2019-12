Les Samsung Galaxy S10 peuvent (enfin) recevoir Android 10

Android 10 se déploie sur les Samsung Galaxy S10

Lire aussi :

Samsung Galaxy S10 : la dernière version du firmware lui accorde des fonctionnalités du Note 10

Source : Gsmarena

Bonne nouvelle pour tous les détenteurs d' un smartphone Samsung Galaxy S10 , puisque le constructeur coréen déploie actuellement la nouvelle version 2.0 de son OS Samsung One : une mise à jour basée sur le dernier OS en date de Google, Android 10.Comme toujours, le déploiement est progressif et pour l'heure, ce sont notamment des clients basés en Allemagne qui ont eu l'heureuse surprise de pouvoir procéder à la mise à jour de leur terminal. Une mise à jour de près de 2 Go tout de même, qui impose donc de disposer d'une bonne connexion réseau, mais aussi d'un certain niveau de batterie (et d'un peu de temps aussi).À noter que dans certains pays, cette même mise à jour n'est pas prévue avant le début de l'année 2020. Elle devrait (normalement) arriver dans les prochains jours en France. Patience donc.