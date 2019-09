Galaxy S10 : la dernière version du firmware lui accorde des fonctionnalités du Note 10

Un autofocus amélioré et des fonctionnalités AR inédites

DeX 2.0 enfin dispo sur les Galaxy S10

Il suffit dorénavant d'un câble USB pour lancer DeX. © Pierre Crochart pour Clubic

Via : Sam Mobile

D'ores et déjà déployés en Allemagne et en Suisse, leslabellisés G970FXXU3ASIG, G973FXXU3ASIG et G975FXXU3ASIG ne tarderont pas à s'annoncer dans l'Hexagone sur les Galaxy S10, S10+ et S10e.Si le Galaxy Note 10+ ne fait pas beaucoup mieux que le S10+ en photo , il est vrai qu'il dispose de beaucoup plus d'options de prise de vue. C'est notamment vrai en vidéo, avec des modes tels que, etlorsque le modeest activé.Grâce à la dernière révision dudes Galaxy S10, ces fonctionnalités s'ajoutent à celles déjà présentes dans le flagship grand public de Samsung.On peut également citer l'arrivée du mode nuit sur l'appareil photo avant, ainsi que le sympathique, qui permet de dessiner sur un sujet mouvant pendant qu'on le filme.Outre les fonctionnalités photo et vidéo, le nouveaudu Galaxy S10 apporte avec lui la nouvelle version de DeX — l'application permettant de «».On s'en souvient : il fallait auparavant ajouter à son panier un dock propriétaire pour tirer parti de DeX. Mais le Note 10 a grandement simplifié la chose cette année. Pour preuve : un simple câble USB suffit pour établir la connexion entre le smartphone et l'ordinateur (PC ou Mac).