Samsung Galaxy Note 10 et 10 Plus : notre prise en main des nouveaux fleurons coréen

Caractéristiques

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Écran 6.3" AMOLED HDR10+

2280x1080 (401ppi) 6.8" AMOLED HDR10+

3040x1440 (498ppi) SoC Exynos 9825 (7 nm) Exynos 9825 (7 nm) RAM 8 GO 12 GO Stockage 256 GO UFS 3.0 256/512 GO UFS 3.0 APN arrière Ultra grand angle (16MP F2.2 123°)

Grand angle (12MP F1.5/F2.4 OIS 177°)

Teleobjectif (12MP F2.1 OIS 45°) Ultra grand angle (16MP F2.2 123°)

Grand angle (12MP F1.5/F2.4 OIS 177°)

Teleobjectif (12MP F2.1 OIS 45°)

ToF (VGA F1.4 72°) APN avant 10MP F2.2 80° 10MP F2.2 80° Batterie 3 500 mAh 4 300 mAh Chargeur 25W (12W inclus) 45W (20W inclus) Connexion Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC Dimensions 151 x 71,8 x 7,9 mm 162,3 x 77,1 x 7,9 mm Poids 167 g 198 g Prix 999 € à partir de 1049 €

Le Note 10 en rose, et le Note 10+ en noir. Le coloris rose ne sera malheureusement pas disponible en France

Design et prise en main

Le poinçon se fait plus discret pour ne pas dénaturer l'écran

Les deux modèles sont très fins

Le nouveau coloris "Silver" brille de mille feux

Quoi de neuf du coté du S-Pen ?

On s'amuse comme on peut

Le stylet permet aussi d'utiliser avec précision le nouvel éditeur de vidéo, offrant la possibilité de monter des séquences en situation de mobilité.

Une partie photo améliorée

Les capteurs sont alignés verticalement

Un mode "AR Doodle" permet de dessiner en live sur un sujet, le dessin suivra les mouvements du sujet dans l'espace. Inutile donc indispensable.

Prix et disponibilité

La prise jack a disparu

Malgré les nombreuses fuites de ces dernières semaines, et l'ouverture des précommandes aux USA , nous avons pu mettre la main sur lespour lever le voile sur certains détails encore inconnus concernant le smartphone XL de Samsung.Avant de rentrer dans les détails de l'appareil, faisons un tour sur les fiches techniques des deux versions :Comme pour le Galaxy S10 , Samsung a donc décidé cette année de décliner son smartphone le plus premium en deux modèles, permettant aux fans de la marque de choisir le gabarit le plus confortable à l'utilisation.En dehors de la taille de l'écran, les deux modèles partagent une fiche technique assez similaire, seule la batterie et la partie photo les distinguent. Sur leon trouvera une batterie deet un triple capteur photo à l'arrière, tandis que leembarquera une batterie deet un objectif arrière ToF pour capter la profondeur de champ. Enfin le Note 10+ sera disponible avec 512 GO de stockage, alors que le Note 10 se contentera "uniquement" de 256 GO. Les deux modèles seront équipés d'un nouveau(7 nm) qui devrait être plus endurant, de part sa finesse de gravure plus importante que les versions équipant les Galaxy S10.Pour son flagship de fin d'année,, et propose pour cette itération un trou centré sur la face avant de l'appareil. Le diamètre et la bordure de celui-ci, ont été affinés par rapport aux Galaxy S10, pour un design plus épuré.d'autant plus qu'avec le double poinçon du Galaxy S10+.Autre nouveauté qui fera grincer des dents certains utilisateurs :. Le constructeur veut laisser plus de places pour les composants et notamment la batterie.Du coté du design, l'appareil fait ultra premium avec des matériaux de qualité, métal sur les tranche et verre sur les faces avant et arrière. On trouvera toujours un bouton pour l'assistantde Samsung, complètement inutile dans notre pays puisqu'il ne parle pas la langue de molière. Le constructeur nous a tout de même confirmé que celui-ci pourrait être configuré pour utiliser une autre fonction, à l'image de ce qu'il est possible de faire sur le Galaxy S10.Leest un smartphone particulièrement apprécié de ses utilisateurs pour sa productivité. Outre le grand écran permettant d'afficher un maximum d'informations, c'est grâce au styletque l'appareil dévoile toutes ses fonctionnalités.Pour le Note 10, Samsung a conçu des actions réalisables via un mouvement dans l'air du S-Pen. En laissant appuyé sur le bouton et en balayant dans une direction, on peut par exemple naviguer entre les différents modes de l'appareil photo. La portée du S-Pen a été grandement augmentée pour répondre à ces nouvelles fonctionnalités, qui disons-le, ne nous ont pas franchement emballé.En revanche le stylet est toujours aussi précis et réactif, et c'est un véritable plaisir que de prendre des notes sur l'appareil. La reconnaissance de l'écriture manuscrite est ultra efficace (aidée par l'IA), et(PDF, word, etc).Du coté de la photo, les Galaxy Note 10 & 10+ embarquent plusieurs nouvelles fonctions "" vidéo et photo. Le "" permet d'apporter un effet bokeh lors de la prise de vidéo, se rapprochant de l'effet des modes portrait classiques mais appliqué à la vidéo. La fonctionnalité exploite le capteur ToF du Note 10+, tandis que l'effet sera appliqué de façon logicielle sur le Note 10 (qui n'est pas équipé d'un capteur ToF).Le mode "" qui est apparut sur les S10 est de nouveau de la partie, mais dans une version améliorée, proche d'un stabilisateur mécanique. L'option n'est malheureusement pas encore exploitable en 4K UHD, mais la stabilisation optique fait déjà très correctement le travail.Les deux modèles sont d'ores et déjà en précommande, et seront disponibles dès le. Seuls les colorisetseront présents dans nos contrées.Le Galaxy Note 10 (256 GO) vous coûteratandis que le Note 10+ débutera àpour le modèle 256 GO.Nous vous proposerons très bientôt un test complet sur Clubic, notamment pour revenir sur l'autonomie, point faible des S10.