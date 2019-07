Le Galaxy Note 10 sera commercialisé le 23 août et les précommandes sont déjà ouvertes aux USA

© Samsung

Jusqu'à 600 $ de reprise pour une réservation du Galaxy Note 10

Le montant actuel des reprises pour les différents modèles d'iPhone acceptés en l'échange d'un Galaxy Note 10. © Samsung

Via : Droid Life

Du moins, le «» voit ses précommandes ouvertes, pour une livraison estimée au 23 août prochain aux États-Unis. Et comme à son habitude, le constructeur y va de sa petite offre de reprise particulièrement alléchante.Malheureusement réservée au pays de l'Oncle Sam, l'offre de reprise proposée parest très généreuse. Sur l'espace dédié à la réservation du, Samsung liste les smartphones éligibles à son offre de reprise.Unparticulièrement hétéroclite, qui fait se côtoyer iPhone 6s jusqu'à XS, Google Pixel (tous modèles confondus) et bien entendu une flopée de smartphones Samsung pour des montants compris entre 200 et 600 $.Par exemple, céder votre iPhone X ou XS à Samsung en échange d'un Galaxy Note 10. Pour un Galaxy Note 9 ou un Galaxy S10 également.Si l'on prend le tarif conseillé lors de la sortie du Galaxy Note 9 en référence, une reprise aussi élevée compterait pourde l'addition.Plus que deux semaines de patience avant d'en avoir le cœur net.