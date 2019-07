Samsung Galaxy Note 10+ : la FCC publie les premières photos officielles

© Ishan Agarwal

Galaxy Note 10 + : des premières photos moches mais officielles

Les clichés du Galaxy Note 10+ partagés par la FCC. © FCC

Source : FCC

Et conformément à ce qui avait été révélé par les innombrables fuites nous ayant menés jusqu'à aujourd'hui, lefera bien l'impasse sur une prise jack.Il ne faut pas compter sur la FCC pour prendre de jolis clichés destinés au commerce. Utilitaires, les photographies publiées aujourd'hui viennent attester de la certification qu'a reçue Samsung pour la vente de son futur flagship.Ce fameux sésame nous apporte quelques informations sur le Galaxy Note 10+. Ses dimensions, d'abord. Avec 162,5 mm sur 77,6 mm, le smartphone ne sera finalement pas beaucoup plus large que son prédécesseur (161,9 x 76,4 mm).On remarque aussi que les boutons Power et la réglette de volume sont les seuls visibles. Aucun autre bouton n'est apparent sur la tranche droite du téléphone ; accréditant la thèse d'une disparition du bouton dévolu à Bixby sur cette génération.Enfin, le listing de la FCC nous apprend aussi que le Samsung Galaxy Note 10+ sera compatible avec la Wi-Fi 6 (802.11 ax.). En revanche,