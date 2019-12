Oppo tease son Find X2 dopé au Snapdragon 865

© Oppo

OPPO se relance sur le haut de gamme

De gros progrès sur l'écran

Source : XDA Developers

Mais XDA Developers a été en mesure de s'entretenir avec des représentants de la marque lors d'un événement. Et il s'avère que le constructeur chinois prévoit la sortie d'un Find X2 au premier trimestre 2020.Très concentré ces derniers mois sur le développement de sa moyenne gamme Reno, OPPO n'en a pas oublié son amour du luxe et de l'innovation. Aussi le constructeur est aujourd'hui en mesure d'assurer que sa gamme Find X n'est pas morte, et qu'elle reviendra dans les prochains mois par l'intermédiaire d'un Find X2, lequel devrait être porteur d'un certain nombre d'innovations, à en croire les propos rapportés par XDA.Tout d'abord, côté specs, on sait déjà que le Find X2 profitera à plein du Snapdragon 865 présenté par Qualcomm la semaine dernière. Il s'agira donc d'un smartphone surpuissant, et bien entendu compatible avec la 5G sur les fréquences sub-6GHz. En ce qui concerne les ondes millimétriques, OPPO a déjà confirmé qu'il ferait pour l'instant l'impasse sur les antennes mmWave sur le Find X2.Seconde certitude à propos du nouveau flagship : il embarquera un nouveau capteur photo signé Sony (probablement le IMX 686 dont la présence a été confirmée sur le fraîchement annoncé Redmi K30 ). Mais celui-ci profitera surtout de la nouvelle solution 2x2 On-Chip Lens de Sony, qui améliore sensiblement la captation de lumière en conditions difficiles et rend l'autofocus plus réactif que jamais, même en basse lumière.S'il ne donne aucun détail, l'interlocuteur de XDA Developers remarque qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités entre toutes les propositions de constructeurs. Que ce soit au niveau de la technologie utilisée, de la fréquence d'affichage, de la calibration des couleurs ou bien entendu de la définition. «», écrit le journaliste du site spécialisé.Aucune information n'est encore disponible concernant le prix de l'appareil. Mais au vu des ambitions haut de gamme d'OPPO avec son nouveau produit, il y a de fortes chances qu'il se positionne sur le haut du panier. Pour rappel, le OPPO Find X avait été lancé en France à partir de 999€