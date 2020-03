Oppo annonce le Find X2 Pro : une alternative au Galaxy S20 Ultra ?

Oppo ne lésine pas sur les specs

Wi-Fi 6, charge rapide, et prix gonflés

Le constructeur annonce aujourd'hui le Find X2 Pro, son nouveau haut de gamme à l'équipement pléthorique, affichant la ferme intention de chasser sur les terres de Samsung L'appareil embarque un écran AMOLED de 6,7'' occupant 93,1 % de la face avant. Sa dalle affiche 3 168 x 1 440 pixels (soit une densité de 513 ppp) sur une profondeur de 10 bits autorisant la restitution d'un milliard de couleurs. Caractérisé par Oppo comme étant «», il bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz laissant présager une image d'une grande fluidité. Le module photo avant prend place dans un poinçon plutôt discret tandis que le lecteur d'empreintes se trouve sous la dalle.Oppo avait annoncé lors du Qualcomm Summit de décembre dernier qu'il lancerait au premier trimestre un smartphone haut de gamme équipé du Snapdragon 865 . Promesse tenue avec le Find X2 pro, premier produit du constructeur à embarquer la nouvelle puce de Qualcomm. Celle-ci est accompagnée 12 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de Flash UFS 3.0 (non extensible). À priori, Android 10 et la surcouche maison ColorOS 7.1 n'auront pas de problème pour exprimer leurs talents.Le module photo frontal embarque un unique capteur de 32 Mp tandis que la caméra dorsale se compose de trois couples capteur + objectifs : 48 Mp f/1,7 pour le principal, 48 Mp f/2,2 pour le grand angle et 13 Mp f/3 pour le téléobjectif (zoom hybride 10x, zoom numérique 60x). Le tout est bien entendu mâtiné d'IA et propose une stabilisation d'image, un mode portrait, la captation vidéo en 4K maxi ainsi qu'un mode ralenti. Signalons aussi la possibilité de shooter en RAW, du mode ultra-night 3.0 (présenté comme exceptionnel) ou encore la présence d'un mode rafale performant. Oppo affirme que l'on peut obtenir des résultats proches de ce qu'un reflex peut produire. Nous sommes curieux et impatients de vérifier tout cela...Côté audio, on se consolera (un peu) de l'absence de la traditionnelle prise jack grâce à l'adoption de deux haut-parleurs destinés en théorie à produire un son de bonne qualité, et la présence de la certification Dolby Atmos.Le Find X2 Pro prend en charge l'intégralité des fréquences internationales 4G/LTE, auxquelles s'ajoutent les principales bandes de fréquence 5G. Wi-Fi ax (aussi connu sous le nom de Wi-Fi 6) est de la partie, tout comme Bluetooth 5.1 L'alimentation électrique est assurée une batterie de 4 260 mAh (en fait deux batteries de 2 130 mAh) offrant, d'après Oppo, une autonomie de 383 heures en veille, 38 heures en conversation téléphonique, 66 heures en écoute musicale ou 12 heure de vidéo. De quoi voir venir... En utilisant le bloc secteur SuperVOOC 2.0 fourni, on pourra passer de 0 à 60% de charge en seulement 15 minutes, la charge complète étant atteinte en seulement 38 minutes. Cette prouesse est liée à l'emploi de deux batteries chargées en parallèle.Finissons cette rapide description en indiquant que l'appareil se décline en deux finitions : céramique noire (165,2 x 74 x 8,8 mm pour 207 g) ou cuir orange (165,2 x 74 x 9,5 mm pour 200 g). Le Find X2 Pro, enfin, est conforme à la certification IP68.Ce smartphone sera disponible en France à partir du mois de mai au prix de 1 199 € hors abonnement. Le Find X2, également annoncé aujourd'hui, ne sera à priori pas vendu en France.Nous ne manquerons pas de revenir en détail sur le nouveau venu lors d'un test détaillé dès qu'il sera disponible.