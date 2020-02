Le Poco X2 est officiel : on fait le tour de sa fiche technique

© Poco

Poco X2 : un Redmi K30 avec une moustache

Prix et disponibilité

Écopant de la délicate mission de supplanter le Pocophone F1, ce Poco X2 ne manque pas de panache. Reste qu'il ne s'agit finalement — comme on pouvait s'en douter — que d'unà peine dissimulé du Redmi K30 Censé se frotter frontalement au Realme X2 sur les terres indiennes où il est aujourd'hui lancé, le Poco X2 reprend donc l'intégralité de la fiche technique du Redmi K30 à son compte.Nous avons là affaire à un smartphone au gabarit généreux de 6,67 pouces, pourvu d'un écran LCD 120 Hz au ratio 20:9. La dalle est percée dans l'angle supérieur droit afin d'y inclure deux capteurs photo de 20 et 2 mégapixels.LCD oblige, Poco a opté pour un capteur d'empreintes situé sur la tranche. Un placement qui permet au dos (plutôt joli) du smartphone de se passer d'une addition surnuméraire. On retrouve à ce propos à l'arrière du smartphone un quatuor d'appareils photo décliné comme suit : 64 mégapixels (ƒ/1,89) Sony IMX686, 8 mégapixels (ƒ/2,2) ultra grand-angle, 2 mégapixels (ƒ/2,4) macro, 2 mégapixels (ƒ/2,0) pour la profondeur.Sous le capot, et donc exactement comme le Redmi K30 en décembre dernier, on retrouve un Snapdragon 730G et entre 6/64 Go de RAM/stockage (UFS 2.1) ou 8/256 Go. Un bagage technique qui a déjà fait ses preuves par chez nous, par exemple sur l'Oppo Reno 2 . Enfin côté autonomie, le Poco X2 repose sur un énorme accu de 4 500 mAh, rechargeable à 27 W avec le chargeur inclus. Le smartphone intègre aussi un port jack 3,5 mm.Réservé en priorité — comme son aîné — au marché indien, il y a finalement peu de chances que le Poco X2 soit commercialisé sous nos latitudes en tant que tel. Malgré tout, on attend toujours de Xiaomi un import en bonne et due forme du Redmi K30 qui, on l'a vu, est exactement le même smartphone.Pour autant, si certains d'entre vous veulent jouer le jeu de l'importation depuis l'Inde, sachez que le Poco X2 sera disponible à partir du 11 février prochain à partir de 15 999 roupies (environ 200 €) pour la version 6/64 Go. Comptez 19 999 roupies (250 €) pour la version 8/256 Go.Un tarif assez proche du Realme X2 qui, lui, est bel et bien disponible en Europe.