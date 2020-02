Samsung Galaxy S20 : les trois références pointées sur Geekbench avec 12 Go de RAM

© 91 Mobile

Un trio équipé de 12 Go de RAM

Toutefois, il faut garder en tête que les résultats publiés aujourd'hui sur Geekbench ne sauraient être parfaitement raccord aux versions européennes des smartphones, lesquelles ne profiteront probablement pas d'un Snapdragon 865 Exactement comme elle l'avait fait l'an passé, Samsung a tenu à ne pas opérer de trop grandes distinctions de performances entre ses trois smartphones. Pour l'essentiel, seule la diagonale de l'écran évoluera entre le Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Côté puissance en revanche, les trois modèles ont tout l'air de jouer à armes égales, à en croire Geekbench.Sur le test monocore du logiciel, le score du GS20 se positionne autour des 920 points. En multicore, le compteur grimpe aux alentours des 3 200 points. À titre de comparaison, cela représente des performances en hausse de 30 % par rapport au Galaxy Fold et son Snapdragon 855.Comme on peut le voir sur ces captures, les trois modèles semblent donc équipés de 12 Go de RAM - ce qui tend à devenir une généralité pour les appareils équipés en Snapdragon 865.Samsung présentera ses nouveaux smartphones lors d'un événement le 11 février prochain. Outre les nouveaux Galaxy S, un certain Galaxy Z Flip devrait également faire sensation lors de la conférence.