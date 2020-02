Une vidéo du Galaxy Z Flip de Samsung en fuite sur les réseaux

Credits : Ben Geskin

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Un modèle compact et utilisable à une seule main

Lire aussi :

Le Galaxy Z Flip sortirait le 11 février, avant le Galaxy S20 donc



Source : The Verge

Après les photos , voici la première vidéo de ce qui serait le Galaxy Z Flip. La séquence d'une durée de seulement 20 secondes a été partagée par Ben Geskin, bien connu pour ses nombreuses indiscrétions sur les derniers smartphones en développement.La vidéo permet d'obtenir malgré tout un bon aperçu du design de ce nouvel appareil, qui ressemble au choix à un Game Boy Advance SP ou à un poudrier. Il semble plutôt compact en main et assez fin.Sur le dessus, Samsung aurait intégré un petit écran ne permettant de n'afficher que l'heure ou quelques notifications, comme le nombre de messages reçus. Au dos, on remarque aussi un double capteur photo.Une fois déplié, le téléphone semble plutôt haut mais offrirait un excellent confort de lecture. À l'instar du Galaxy Fold, on peut apercevoir la trace de pliure mais rien de bien dérangeant une fois allumé. L'appareil semble d'ailleurs simple à ouvrir et fermer d'une seule main.Samsung devrait présenter le Galaxy Z Flip en même temps que ses Galaxy S20 le 11 février lors d'une conférence Unpacked qui se déroulera à San Francisco.