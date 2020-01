Voilà à quoi ressemblera (vraiment) le Samsung Galaxy Z Flip

© WinFuture

Galaxy Z Flip : un smartphone simple et élégant

Fiche technique, date de sortie, prix

Écran : 6,7 pouces Dynamic AMOLED affichant du Full HD+ (déplié) / 1,06 pouce Super AMOLED affichant du 300 x 116 pixels (refermé)

SoC : Snapdragon 855+

RAM : 8 Go

Stockage interne : 256 Go en UFS 3.0 ; pas de slot pour carte SD

Batterie : 3 300 mAh rechargeable à 15 W en filaire ou 9 W sans-fil

Photo arrière : 12 MP (ƒ/1,8) + 12 MP (ƒ/2,2) ultra grand-angle

Photo avant : 10 MP (ƒ/2,4)

Connectivité : Bluetooth 5,0, NFC, Wi-Fi 6

Sécurité : capteur d'empreintes placé sur la tranche

Système : Android 10 avec OneUI 2.0

Dimensions : (Ouvert)167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm ; (fermé) 167,9 x 73,6 x 15,4-17,3 mm

Poids : 183 g

Couleurs : Noir, doré, violet, argenté

Les Allemands de WinFuture publient aujourd'hui des rendus 3D destinés à la presse du nouveau smartphone pliable de Samsung. L'intégralité de la fiche technique est également de la partie.On savait peu ou prou la forme qu'adopterait le nouveau pliable du Sud-Coréen. Samsung nous ayant déjà fait une brève démonstration de son système à clapet il y a quelques mois. Mais à l'approche de l'échéance du 11 février — date à laquelle Samsung présentera ses nouveautés — on ne boude pas notre plaisir à découvrir ce Galaxy Z Flip dans son entièreté.Sans surprise : le nouveau pliable du constructeur ressemble exactement à ce qu'on s'attendait à découvrir lorsqu'on nous parlait de « smartphone pliable à clapet ». À l'instar du Motorola Razr , le Galaxy Z Flip peut donc s'ouvrir à plat, ou former un petit bloc de 167,9 x 73,6 x 15,4-17,3 mm une fois refermé.D'après des informations de Sam Mobile, le Galaxy Z Flip sera disponible en violet comme présenté ci-dessus, mais également en doré, noir, et argenté.Passons au concret. WinFuture aurait donc mis la main sur la fiche technique complète du Galaxy Z Flip, que nous retranscrivons ci-dessous :On ne va pas se mentir : on s'attendait à mieux. Mais il faut dire que l'essentiel de l'innovation de ce smartphone résidera dans son écran. Contrairement au Galaxy Fold, ce Z Flip devrait profiter d'un écran en verre ultra-fin, et non plus en plastique. Une technique qui devrait offrir un rendu bien plus qualitatif, tout en évitant les déboires qu'a connus Samsung avec sa première tentative.Seulement, d'après WinFuture, ce Galaxy Z Flip s'afficherait pour la modique somme de... 1 500 €. Plus, donc, que ce que devrait coûter le Galaxy S20 Ultra , qui du haut de ses 1 349 € semble néanmoins offrir une fiche technique autrement plus impressionnante que ce nouveau pliable.Le Samsung Galaxy Z Flip devrait être présenté lors de l'événement Unpacked que tiendra le constructeur le 11 février prochain . Il serait disponible à l'achat dès le 14 février.