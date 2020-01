Samsung Galaxy S20 : cette fois, ce sont les rendus et prix officiels qui ont fuité

© Neowin

Entre 899 € et 1 549 € pour le Galaxy S20

Une inflation importante des tarifs

Pour rappel, Samsung lèvera officiellement le voile sur son nouveau line up lors d'un événement californien le 11 février prochain Si les rendus officiels ne nous apprennent pas grand-chose vis-à-vis de ce que nous savions déjà à leur propos, nous posons pour la toute première fois les yeux sur la grille tarifaire prévue par Samsung pour sa nouvelle gamme. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le constructeur n'y va pas de main morte.D'après les informations partagées par Ishan Agarwal sur Twitter, les enchères démarreraient à... 899 € pour le Galaxy S20 4G de 128 Go. Pour la version 5G, comptez 100 € de plus. Le smartphone sera disponible dans les coloris gris, bleu et rose.Le Galaxy S20+ et sa diagonale de 6,7 pouces s'échangerait pour sa part contre 1 099 € et ne serait disponible qu'en version 5G, pour 128 Go de stockage toujours. Il sera disponible en noir, gris et bleu.Enfin, le vaisseau amiral Galaxy S20 Ultra se négociera à partir de 1 349 € pour la version 5G 128 Go, et jusqu'à 1 549 € pour le modèle 512 Go. Cet appareil haut de gamme ne sera disponible qu'en gris et noir.Si les prix communiqués par leet 91 Mobile s'avèrent, on assisterait à une inflation assez importante des tarifs pratiqués par Samsung. L'an passé, le Galaxy S10e — que le Galaxy S20 remplace cette année — s'affichait à 759 €.Même constat pour le Galaxy S20+, qui ajoute 90 € sur la facture comparativement à l'an dernier. Le Galaxy S20 Ultra, lui, se permet même de s'afficher plus cher qu'un Galaxy Note 10+ doté de 512 Go de stockage.Faut-il y voir une augmentation des prix logique, due à la présence d'une puce 5G sous le capot ? Pas nécessairement. Après tout, même l'entrée de gamme équipée en 4G fait grimper les enchères sans raison apparente.On est d'autant plus surpris par cette stratégie qu'Apple, en septembre dernier, abaissait justement le prix de son entrée de gamme avec l' iPhone 11 , tarifé à partir de 809 €. Sans même parler de l'iPhone 11 Pro qui se voit ici dépasser par le Galaxy S20 Ultra de près de 200 €.Bien entendu, ces tarifs sont encore susceptibles d'évoluer d'ici la levée de rideau prévue dans trois semaines.