Le Galaxy Fold 2, basé sur le concept du premier, arriverait au second trimestre

Le Galaxy Fold aura fait couler beaucoup d'encre durant l'année passée, à la fois pour l'innovation technique que représentait ce premier smartphone pliable que pour les problèmes de fabrication qui ont poussés Samsung à retarder sa sortie au deuxième semestre 2019.Malgré tout, ce téléphone très onéreux s'est correctement vendu et le constructeur travaille actuellement à une seconde version qui serait disponible au printemps prochain.Samsung se laisserait ainsi quelques mois pour communiquer sur le Galaxy Z Flip , un autre concept de smartphone pliable qui se rapprocherait plus de l'antique téléphone à clapet.Pour ce Galaxy Fold 2 (appelons-le ainsi pour le moment), Samsung se positionnerait plus sur un marché professionnel avec comme première nouveauté de poids l'ajout d'un stylet S-Pen. L'accessoire aurait du sens sur un écran aussi large (nous en parlions justement dans notre test du Galaxy Fold) et permettrait de prendre facilement des notes à la volée ou d'interagir avec des interfaces plus complexes.L'écran passerait à 8 pouces au lieu de 7,3 actuellement et serait recouvert d'une couche de verre flexible décrite comme ultra-fine au lieu du plastique de la précédente génération. Le processeur utilisé serait le Snapdragon 865 , soit la toute dernière puce commercialisée par Qualcomm et le mobile serait bien évidemment compatible 5G. À l'arrière, le module photo serait le même que celui du Galaxy S20 Ultra , avec un capteur principal à 108 mégapixels.Armé de telles spécifications, le Galaxy Fold 2 ne devrait pas voir son prix drastiquement baisser et rester autour des 2 000 €.