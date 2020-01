Tout fuite ! Les pubs pour le Samsung Galaxy Z Flip aussi

Galaxy Z Flip ou un autre modèle ?

Samsung Galaxy Z Flip may disappoint in the cameras section pic.twitter.com/QTm3uMBWZx — Khalid (@Khalid79045062) January 21, 2020

Source : GSMArena

Le compte à rebours est lancé pour les fans de Samsung. Le 11 février prochain, la firme présentera en effet ses nouveaux. En plus des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra , un invité surprise devrait également y faire son apparition : le Galaxy Z Flip.Le design de ce nouveau smartphone pliable, qui, on l'espère, sera un peu plus robuste que son prédécesseur, le Galaxy Fold , a récemment fuité sur la toile. C'est désormais une image de promotion d'un mystérieux Galaxy Z, plié de sorte à reproduire la dernière lettre de l'alphabet, qui a fuité. Mais alors, s'agit-il d'une publicité du Galaxy Z Flip ou bien d'un autre modèle encore ?Selon les médias spécialisés GSMArena et Pocketnow , il s'agit bel et bien d'une affiche destinée à faire la promotion du Galaxy Z Flip. On peut notamment imaginer que deux appareils y sont alignés afin de parfaitement représenter un Z. Il est toutefois important de préciser que Samsung a effectivement déposé un brevet pour un appareil pliable en deux fois... mais cette technologie ne devrait pas être disponible avant quelques années.Concernant le Galaxy Z Flip, il devrait être équipé d'un double capteur arrière avec 12 mégapixels pour le principal et posséder un stockage de 256 Go. Il serait proposé en noir, blanc et violet. Rendez-vous le 11 février prochain pour en savoir plus.