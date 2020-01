Android 10 arrive enfin sur les Galaxy S9 !

Après les S10 et Note 10, au tour des S9

Source : GSMArena

La mise à jour vers One UI 2, surcouche de Samsung basée sur Android 10, est en train d'être déployée à grande échelle dans sa version finale par OTA. Des utilisateurs en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis l'ont déjà reçue. Ce n'est sans doute qu'une question d'heures ou de jours avant que l'ne soit disponible en France.Le fichier pèse un peu moins de 2 Go et inclut le patch de sécurité Android du mois de janvier 2020. Avec la mise à jour, les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'un mode sombre natif, d'une navigation par gestes repensée, d'un système de notifications moins intrusifs lorsque l'on est dans une autre application et de bien d'autres fonctionnalités. Retrouvez ici notre synthèse des nouveautés les plus importantes apportées par Android 10 Les Galaxy S9 vont ainsi pouvoir repartir sur de nouvelles bases, eux qui avaient déjà connu la révolution One UI 1 après avoir été commercialisés sous le décrié Samsung Experience. One UI, qui fait l'unanimité depuis son lancement, permet enfin aux mobiles Samsung de bénéficier de l'une des meilleures interfaces Android du marché.