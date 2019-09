Android 10 : notre synthèse des nouveautés les plus importantes

© Google

Android 10 : quelles sont les principales nouveautés ?

Sis'est assagi cette année en ne donnant pas à la nouvelle version de son OS le petit nom d'un gâteau sucré , découvrir la tonne des nouvellesd'est une gourmandise en soi.Pour rappel, la dernière version de l'OS est disponible depuis mardi sur les Pixel , et en. Elle sera déployée progressivement sur les terminaux d'autres constructeurs au fil de l'année à venir.Chaque version d'Android apporte son lot de nouveautés. Mais pour l'édition anniversaire de son OS,En tête desd', on peut citerqui rendra l'utilisation des smartphones grand format beaucoup plus intuitive. Bien que les différents constructeurs aient tous, ou presque, développé leur propre solution, Android 10 leur donne ici un cadre commun, plus à même d'uniformiser les expériences.

L'intelligence artificielle poussée toujours plus loin

Autre nouveauté particulièrement attendue des utilisateurs :. Ici encore, les différents OEM ont d'ores et déjà pris les devants et sont de plus en plus nombreux à proposer leur propre mode sombre. Il reste néanmoins appréciable d'avoir une telle fonctionnalité intégrée de série sur nos téléphones. Pratique, non seulement pour se reposer les yeux,Nous n'avons abordé plus haut que la partie la plus émergée de l'iceberg Android 10. Dans sa nouvelle version, l'OS mobile se dote aussi de tout nouveaux algorithmes d'et deafin de vous faciliter toujours plus la vie.Avec Android 10,Recevez un SMS vous donnant rendez-vous dans un endroit précis, et la seule notification vous proposera d'ouvrir directementafin de ne pas perdre un instant. Notez que la fonctionnalité vaut aussi bien pour les liens inclus dans les messages, et qui peuvent donc être directement ouverts depuis la notification.Et puisqu'on parle de, sachez qu'. L'utilisateur aura en effet la possibilité de choisir quelles applications affichent quelles notifications, ainsi que la façon dont elles le font. Par exemple, il sera possible d'obtenir une notification visuelle de la part d'une application précise, sans qu'un bruit ou une vibration ne soit émise.Enfin, et nous nous arrêterons là sous peine de recopier lecomplet d'Android 10,L'année dernière était tournée vers le, cette année est dédiée au. De la part de Google, cela pourrait prêter à sourire, mais considérons toujours cela comme un pas dans la bonne direction.