Android 10 : atterrissage prévu ce 3 septembre (sur les Pixel d'abord)

Le 3 septembre : une date évoquée dès la semaine dernière

Dépouillé de tout surnom (adieux les sobriquets gourmands pour Android ),doit faire son entrée officielle sur le marché dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce que stipule depuis peu une page de support présente sur le site de l'opérateur canadien Rogers.Repérée hier par 9to5Google , cette page, éditée en fin de semaine dernière, a entre temps été « débarrassée » de toute allusion à. On pouvait toutefois y lire hier encore que les, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 3a (ainsi que l'ensemble des déclinaisons XL) recevraient un certain «» à compter du 3 septembre. Une information indirectement renchérie par un autre opérateur canadien.Comme indiqué hier par, Telus affichait lui aussi une date de lancement aupour «». Une mention un peu trop explicite de la prochaine version d'Android (rebaptisée depuis Android 10 pour plus de clarté) que l'opérateur a depuis remplacée par l'expression générique «». Une capture d'écran réalisée parnous permet toutefois de découvrir l'information telle qu'elle avait initialement été affichée.Comme nous en parlions dans nos colonnes ce 27 août dernier avait déjà été évoqué pour un déploiement ce 3 septembre sur les appareils Pixel. Les indices glanés paretvont donc dans le sens de précédentes rumeurs.Les autres smartphones Android devront toutefois attendre quelques mois avant de pouvoir profiter, eux aussi, du sésame vers la nouvelle mouture de l'OS. Le déploiement de cette dernière étant laissé à la discrétion des constructeurs, le parc de smartphones actuels. Certains fabricants se montrent toutefois plus réactifs que d'autres : Nokia a par exemple annoncé que ses