Google abandonne les desserts : Android Q s'appellera finalement Android 10

Les sucreries américaines déstabilisaient certains utilisateurs

Un logo plus lisible et toujours accompagné du robot Android

Source : The Verge

L'éditeur en profite également pour proposer un nouveau logo, où le robot vert, mascotte du système, sera présent en permanence.Durant une décennie,avait pris l'habitude de. On se souvient deou encore... Chaque année les fans d'Android passaient ainsi plusieurs mois à deviner quelle nouvelle sucrerie Google choisirait comme nom pour son nouveau système d'exploitation.Si la chose était amusante,dans certains pays du globe, comme l'explique, vice-président en charge de la gestion d'Android : «».De fait, en plus d'être parfois, certaines pâtisseries, comme Lollipop ou Marshmallow, ont aussi posé des problèmes de prononciation dans certaines régions du monde.étant ladu système, et face à la difficulté de trouver un nom de dessert commençant par la lettre Q,, qui bénéficiera désormais d'une numérotation plus simple à comprendre pour les utilisateurs. Google conserva ses noms de code sucrés, maisPour l'occasion lechange aussi et adopte une police, notamment sur les plus petits écrans. Il troque sa couleur verte pour un noir plus sobre et, là encore, plus simple à lire sur un écran.Le, qui bénéficie également d'un léger relooking fait quant à lui partie intégrante du logopartagés par Google.est en phase finale de tests et devrait êtreen téléchargement, sur une sélection de smartphones.