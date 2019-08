Android 10 : déploiement prévu dès le 3 septembre

Le nouvel Android 10 prépare sa rentrée

Source : NeoWin

Il y a quelques jours à peine, on apprenait queavait décidé d'abandonner les appellations « sucrées » pour Android , avec sa nouvelle version (« Q ») finalement rebaptisée. Une manière pour Google de simplifier la nomenclature, et d'éviter de créer une quelconque confusion chez les utilisateurs.On apprend désormais que, puisque selon, ce dernier devrait démarrer dès la semaine prochaine, à savoir, très précisément. Evidemment, le déploiement se feraLes autres smartphones éligibles à, devront patienter quelques semaines, voire quelques mois, avant de profiter à leur tour du dernier OS mobile de Google. HMD Global a d'ores et déjà annoncé que sespourront migrer vers Android 10 «».