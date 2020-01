Le Xiaomi Mi 10 Pro aurait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Lire aussi :

Une fiche technique monstrueuse

Source : GSMArena

Depuis plusieurs semaines, des informations nous proviennent au sujet des Mi 10 et Mi 10 Pro à venir . Un nouveau leak nous apprend qu'il existera une version du Mi Note 10 Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Pour la mémoire vive, il s'agirait d'une première, la plus importante étant actuellement de 12 Go, et présente sur très peu de modèles.Pour le reste, on attend un écran OLED de 6,4 pouces avec définition FHD+ et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les performances sont assurées par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm . L'autonomie devrait être confiée à une généreuse batterie de 5 250 mAh compatible avec la recharge ultra rapide de 65 W (0 à 100 % en 35 minutes).Xiaomi avait fait fort sur la photo avec son Mi Note 10 , cela pourrait aussi être le cas sur les Mi 10 et Mi 10 Pro. Les fuites évoquent d'ailleurs un quadruple capteur photo avec module principal de 108 Mp.