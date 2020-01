Le Poco X2 aura, lui aussi, un écran 120 Hz

© Flipkart

Poco veut jouer des coudes

Lire aussi :

Le Galaxy Z Flip sortirait le 11 février, soit avant le Galaxy S20



Une fiche technique encore opaque

Le Redmi K30. © Xiaomi

Lire aussi :

On en sait plus sur le Oppo Find X2, son écran 120 Hz et ses modules photo



Via : PriceBaba

Le Poco F2 Lite, le Poco F2, et ce présent Poco X2 qui, selon toute vraisemblance, se positionneront au sommet de la chaîne alimentaire.De nouvelles fuites permettent aujourd'hui de tabler sur un grand écran à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour le Poco X2. En effet, si la marque est restée laconique à ce sujet, l'un de ses partenaires n'a pas résisté à la publication d'un visuel marketing vantant les mérites d'un écran «» baptisé RealityFlow 120 Hz.Le Poco X2 rejoindrait ainsi la longue liste de smartphones nouvelle génération qui opteront pour une fréquence d'affichage élevée. Parmi les plus attendus, le Galaxy S20 s'avance comme grand favori. Mais Poco a assurément une carte à jouer en ce qui concerne le rapport qualité-prix.Mais, comme souvent avec ce genre de technologie, sa viabilité se heurtera frontalement à l'endurance globale du téléphone. Si les précédentes tentatives de constructeurs nous ont appris une chose (on pense notamment au OnePlus 7T), c'est que sans une batterie conséquente, une fréquence de rafraîchissement plus élevée n'est pas forcément une bonne idée.Aussi on se montre impatients de découvrir ce que la filiale de Xiaomi nous prépare sur ce point. Pour l'heure, on ignore donc tout ou presque de ce Poco X2. Mais des rumeurs de plus en plus insistantes tablent en réalité sur un simpledu Redmi K30 , duquel on connait pour le coup l'intégralité de la fiche technique.Si cela venait à se confirmer, le Poco X2 bénéficierait alors d'un Snapdragon 730G, de 8 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh, un écran 6,67 pouces (LCD), ainsi qu'un quatuor d'appareils photo dont le principal — un Sony IMX 686 — profite de 64 mégapixels.Xiaomi présentera toutes ses nouveautés estampillées Poco lors d'un événement le 4 février prochain.